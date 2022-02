Diretta Salernitana-Milan ore 20.45: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming

SALERNO - Il Milan di Stefano Pioli cerca conferme sul campo della Salernitana, guidata per la prima volta da Davide Nicola. Il tecnico rossonero non vuole sentir pronunciare la parola scudetto: "La classifica non è ancora veritiera. Inter e Atalanta devono ancora recuperare una partita. Dobbiamo dare continuità alle nostre prestazioni, le pressioni ci sono. E' un privilegio perché significa che siamo saliti di livello. Ma mancano ancora tredici partite, dobbiamo pensare solo a dare il massimo delle nostre possibilità per fare più punti possibile. C'è molta positività, fiducia, concentrazione. La stagione è lunga e da qui alla fine dobbiamo spingere il massimo". Davide Nicola dovrà subito fare i conti con l'emergenza. Il tecnico granata dovrà rinunciare a Simone Verdi, reduce da due gol nelle prime due gare con la maglia della Salernitana. L'attaccante non è stato convocato per un affaticamento muscolare.