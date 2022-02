Sampdoria-Empoli 2-0: doppietta e record per Quagliarella

Quagliarella da record

Costretto a rinunciare a Sensi per una gastroenterite dell’ultima ora, Giampaolo si affida a Sabiri per supportare il duo d’attacco Quagliarella-Caputo. Nonostante l’occasione sciupata da Zurkowski e il miracolo di Falcone (ancora una volta preferito ad Audero) su Bajrami, è la Sampdoria ad alzare la voce e a chiudere il primo tempo sul doppio vantaggio. A Marassi va in scena il Quaglia-show: il capitano blucerchiato sblocca al 14’ su assist di Candreva e raddoppia in semi-rovesciata al 29’, superando con 180 gol la leggenda Boniperti per numero di reti in Serie A. Nella ripresa, oltre alla meritata standing ovation che lo stadio tributa al suo eroe di giornata, succede poco altro: Candreva si becca il giallo e salta la prossima contro l’Atalanta mentre Bandinelli negli ultimi venti minuti spreca l’opportunità di portare nuovamente l’Empoli in partita.