Roma-Verona 2-2: i baby Volpato e Bove salvano Mourinho

ROMA - I gol di Barak e Tameze, rispettivamente dopo cinque e venti minuti, sembravano aver condannato una Roma in grande emergenza alla decima sconfitta stagionale. All'Olimpico, all'Hellas Verona dell'ex Juve Igor Tudor, non basta però un tempo di totale dominio per conquistare la massima posta in palio, rimontato nella ripresa "dalla linea verde" lanciata da Mourinho : al 65' il destro dal limite di Volpato, leggermente sporcato da Gunter, regala un finale di fuoco. A completare l'opera è Bove a 6' dal termine con un velenoso collo destro sul primo palo da posizione defilata. Con questo punto, Mourinho sale a quota 41, gli scaligeri restano a -4.

Roma-Verona, le scelte di Mourinho e Tudor

Scelte semi-obbligate per José Mourinho, privo di 10 calciatori, compreso Zaniolo, in dubbio fino all'ultimo: in porta c'è Rui Patricio, Karsdorp, Smalling, Kumbulla e Vina la linea di difesa, Cristante e Sergio Oliveira in mediana e Maitland-Niles, Pellegrini ed Afena-Gyan il trio di trequartisti alle spalle di Abraham. La risposta dell'ex vice-Pirlo alla Juve Igor Tudor è un 3-4-2-1 con Ceccherini, Gunter e Casale a protezione di Montipò, Faraoni, Tameze, Ilic e Lazovic a centrocampo e la coppia Barak-Caprari a supporto del terminale offensivo Simeone.

Barak-Tameze, Roma-Verona 0-2 al 45'

Le assenze, il recente trend negativo, il pareggio strappato in extremis col Sassuolo nell'ultimo turno, le soventi stoccatine di Mourinho alle seconde linee della rosa a propria disposizione: i tifosi della Roma auspicavano una reazione nel momento più complicato, ma all'Olimpico - sin dalle prime battute - la squadra di casa sembra il Verona. Gli scaligeri di Tudor prendono in mano le redini del gioco con personalità, autostima e fiducia e i minuti necessari per sbloccare il risultato sono appena cinque: splendido schema su punizione, dalla corsia destra Ilic batte corto, una rapida triangolazione nello stretto libera Faraoni per un tiro-cross su cui si oppone Rui Patricio, che non può nulla però sul tap-in vincente di Barak, giunto alla decima marcatura stagionale, il secondo calciatore dell'Hellas in doppia cifra in stagione (Simeone è già a 12). Ad onor del vero, spronati dagli urlacci dello Special One in panchina, i giallorossi accennano una reazione: ci prova senza fortuna Pellegrini, un grande ripiegamento di Casale toglie una ghiotta opportunità ad Afena, stessa sorte per Vina, Sergio Oliveira ed Abraham. Sono 10 giri di lancetta in cui l'undici veneto fatica ad uscire dalla propria metà campo, ma in serbo c'è il colpo da ko: al 20', infatti, da una ripartenza perfetta, la sfera finisce tra i piedi dell'ex Caprari che, dalla linea di fondo, inventa un assist vincente per Tameze, che fa 2-0 dal cuore dell'area. I capitolini accusano il colpo e soltanto l'intervento del Var evita un passivo più pesante: una posizione di partenza irregola "defrauda" Simeone di un capolavoro che avrebbe chiuso anzitempo le sorti dell'incontro (32'). Il duplice fischio dell'arbitro Pairetto dà il là alla pioggia di fischi di tutto lo stadio.

I baby Volpato e Bove salvano la Roma: 2-2 con il Verona

Veretout e Zalewski per Sergio Oliveira - ammonito - e Vina sono le mosse di Mourinho al rientro in campo dopo l'intervallo, Depaoli per Casale, anche lui nella "lista dei cattivi" dell'arbitro, la risposta di Tudor dopo 7' di gioco, prologo alla prima occasione della ripresa, a tinte giallorosse: è protagonista il francese appena entrato, che - tutto di mancino -accarezza il pallone e cerca un diagonale, che si spegne però contro l'esterno della rete. Troppo poco per appagare uno sconsolato Mourinho, che al 62' si gioca la carta Volpato in luogo di Afena. Quindi, sull'altro versante, è il turno di Bessa e Lasagna per Caprari e Lasagna: un doppio cambio che non stravolge il modulo, ma muta sicuramente l'aspetto tattico, ora più votato al contropiede, con un boa davanti incaricata di difendere palloni sporchi e guadagnare punizioni sulla trequarti. Il calcio, però, è uno sport bizzarro e basta un episodio per cambiare il volto di una partita. Il suddetto episodio, poi, assume i crismi della favola al 65', quando a realizzare il 2-1, con una botta di collo sinistro leggermente deviata da Gunter sugli sviluppi di un corner, è proprio il giovane Volpato, in campo da 180 secondi scarsi, alla seconda presenza nel massimo campionato italiano e primo calciatore della "scuderia di Francesco Totti" a segnare con la maglia della Roma. Match improvvisamente riaperto, mentre Karsdorp, ammonito per un'entrataccia, rischia grosso quando accusa platealmente di simulazione Bessa. Le fiammate di Zalewski mettono alle corde l'Hellas, Pellegrini chiede invano un calcio di rigore, mentre Tameze - imprendibile nel primo tempo e ora in balia del baby italo-polacco - alza bandiera bianca: con lui esce anche Ceccherini, dentro Sutalo e Retsos, mentre lo Special One getta nella mischia Bove per Maitland-Niles. Sarà un'altra sostituzione profetica: se Volpato - favorito da un pregevole velo di Abraham - sfiora la doppietta in scivolata quando il cronometro segna -10' dal triplice fischio, e Cristante non inquadra lo specchio dalla distanza, il giovane prodotto del vivaio giallorosso - anche lui al primo centro in A - trova il 2-2 con un velenosissimo destro sul primo palo dal vertice destro dell'area gialloblù (84'). Sulle ali dell'entusiasmo, poi, Abraham avrebbe anche l'occasione per il clamoroso sorpasso-lampo. Al 91' espulso Mourinho per aver fatto il "gesto del telefono": bellissimo, però, l'abbraccio con Tudor prima di abbandonare il prato verde dell'Olimpico.