Diretta Inter-Sassuolo ore 18: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Alle ore 18, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, l'Inter ospita il Sassuolo nel 26° turno del campionato di Serie A. I nerazzurri di Simone Inzaghi, dopo il pareggio per 2-2 del Milan contro la Salernitana, hanno la possibilità di balzare nuovamente in vetta alla classifica battendo i neroverdi di Dionisi. I campioni d'Italia vengono da un tour de force che negli ultimi 10 giorni li ha visti affrontare Milan e Napoli in campionato, Roma in Coppa Italia e Liverpool in Champions League. Dopo la sconfitta contro i rossoneri e il pareggio contro gli azzurri, l’Inter potrebbe registrare tre match consecutivi senza vittoria in campionato per la prima volta dal gennaio 2020 (tre pareggi in quel caso con Antonio Conte). Di fronte ci sarà un Sassuolo alla ricerca di una vittoria che manca dallo scorso 9 gennaio (5-1 all'Empoli). I neroverdi di Dionisi, infatti, negli ultimi quattro turni hanno raccolto due paregi e altrettante sconfitte. Il Sassuolo ha vinto sette delle 17 sfide contro i nerazzurri in Serie A (2N, 8P), solo contro Genoa e Sampdoria (otto) ha ottenuto più successi nel massimo campionato. L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime sei sfide contro gli emiliani in Serie A (4V, 2N), vincendo le tre più recenti – i nerazzurri non hanno mai registrato quattro successi di fila contro i neroverdi nel torneo.