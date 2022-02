Diretta Venezia-Genoa ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

VENEZIA - "Dopo quattro settimane fare un bilancio è difficile. Abbiamo lavorato molto con la squadra, abbiamo cercato di aiutarla nel nostro modo di giocare. Per me è una cosa positiva. Quello che manca sono i tre punti". Lo ha detto Alexander Blessin, allenatore del Genoa, alla vigilia della sfida sul campo del Venezia per il 26° turno del campionato di Serie A. "Credo che ogni partita abbia una storia a sé, e certi tatticismi dipendono da come il match si va declinare. Noi abbiamo un'identità che va al di là del sistema di gioco, la mia squadra infatti lavora più sulla base dei principi che degli schemi. Ci adattiamo a quelle che sono le esigenze, ma la cosa più importante è mantenere la nostra mentalità". Sono invece le parole dell tecnico del Venezia Paolo Zanetti.