Diretta Cagliari-Napoli ore 19: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

CAGLIARI - Il Napoli si prepara alla sfida contro il Cagliari dell'ex Walter Mazzarri nel posticipo della 26ª giornata di Serie A. Le due squadre vivono una situazione totalmente opposta in classifica: Spalletti si trova attualmente al terzo posto con 53 punti ed ha la possibilità, in caso di vittoria, di raggiungere il Milan al primo posto sorpassando l'Inter (che ha però una partita in meno) mentre i sardi sono al terzultimo posto ma vedono la possibilità di uscire dalla zona retrocessione in caso di vittoria contro i partenopei, scavalcando il Venezia. Il Napoli è reduce dal pareggio contro il Barcellona in Europa League e, in campionato, dal pareggio per 1-1 contro l'Inter. La squadra di Mazzarri invece è reduce dal pareggio per 1-1 contro l'Empoli. In totale sono 35 i precedenti in Serie A disputati in casa del Cagliari, con un bilancio di 15 pareggi, a fronte di 11 vittorie del Napoli e di 9 successi rossoblù. I rossoblù in casa non riescono a battere il Napoli dal 19 aprile 2009, quando sulla panchina c'era Massimiliano Allegri: in quel occasione il Cagliari vinse per 2-0 grazie alle reti di Jeda e Lazzari contro la squadra di Donadoni.