Giudice Sportivo, un turno di stop per Giampiero Gasperini

Giudice sportivo: dieci calciatori squalificati

Gasperini non potrà sedersi in panchina durante il prossimo turno di campionato, che vedrà l'Atalanta ospitare la Sampdoria. Tra le fila bergamasche mancheranno anche Demiral e Djimsiti, squalificati per somma di ammonizioni. Con loro sono stati anche fermati (sempre per un turno) anche Milenkovic, Bennacer, Bereszynski, Candreva, Manaj, Mandragora, Casale e Gunter.