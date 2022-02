Diretta Milan-Udinese ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Alle ore 18.45, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, il Milan di Stefano Pioli ospita l'Udinese aprendo la 27ª giornata del campionato di Serie A. I rossoneri sono reduci dal 2-2 nel testacoda contro la Salernitana, pertanto voglioni subito ritornare al successo. Battendo i friulani, la squadra di Pioli volerebbe per qualche ora a +5 dai cugini dell'Inter, impegnati in serata nella trasferta del Ferraris contro il Genoa. Le due formazioni si ritroveranno poi di fronte martedì nel derby d'andata valido per le semifinali di Coppa Italia. Il Milan, però, deve prima pensare all'Udinese, alla ricerca di punti preziosi in ottica salvezza. La squadra di Cioffi, reduce dall'1-1 interno contro il Milan, è a soli 3 punti da Venezia e Cagliari, rispettivamente quartultima e terzultima forza del campionato con 22 punti. Il Milan non ha perso alcuna delle quattro sfide di Serie A contro l'Udinese dall'arrivo di Stefano Pioli: l'ultimo allenatore ad essere rimasto imbattuto nelle sue prime cinque panchine in rossonero contro i friulani è stato Alberto Zaccheroni tra il 1998 e il 2000.