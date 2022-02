Diretta Genoa-Inter ore 21: come vederla in tv, streaming e probabili formazioni

GENOVA - Così come accaduto all'andata, quando era stato il match di debutto di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra, anche al ritorno il Genoa rappresenta uno snodo significativo del tecnico nerazzurro in questa sua nuova avventura. In quel caso l'esame venne superato con uno spumeggiante 4-0, adesso basterebbe anche meno per riprendere la strada interrotta in questo febbraio al di sotto delle aspettative: "Gli allarmismi attorno all’Inter ci sono sempre stati, a cominciare dall’estate scorsa. La realtà è che siamo perfettamente in linea con i nostri obiettivi. A me interessa solo rispettare le richieste della proprietà: la qualificazione in Champions League, gli ottavi di finale del torneo e la vittoria della Supercoppa. E per lo Scudetto comunque è ancora tutto aperto". Il tecnico del Genoa Alexander Blessin, però, non intende certo essere la vittima sacrificale: "Tutti crediamo alla salvezza. Io ci credo, questo deve essere chiaro: non molliamo assolutamente di un millimetro. L’Inter ha perso l’ultima partita e ora verrà qui e vorrà assolutamente vincere la gara: avrà maggiore possesso palla, ha grandi qualità individuali, ma noi dovremo non farli giocare, essere aggressivi, metterli in difficoltà. Per noi sarà una partita difficile".