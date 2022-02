TORINO - Continuano i gesti di solidarietà da parte del mondo dello sport a seguito dell'invasione russa in Ucraina. Anche in Italia la Figc ha stabilito che tutte le partite dei campionati di calcio di questo fine settimana nel nostro Paese cominceranno con 5 minuti di ritardo per protesta contro la guerra avviata dalla Russia nel Paese confinante. Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ha sottolineato che "lo sport non fa politica, ma vuole la pace".