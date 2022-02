Lega, niente accordo sullo Statuto: Terracciano nominato commissario ad acta

MILANO - Ancora una fumata nera sull'adeguamento dello Statuto della Lega Serie A, pertanto da domani si insedierà il commissario ad acta designato dalla Figc, Gennaro Terracciano. È questo l'esito dell'assemblea odierna, a cui erano presenti tutte le venti società, nella sede di via Rosellini. Al professore di diritto amministrativo spetterà il compito di provare a trovare una sintesi per adeguare lo Statuto ai Principi Informatori del Coni. In una nota la Lega ha spiegato che "i club accompagneranno con spirito costruttivo nei prossimi giorni il lavoro del Commissario ad Acta per apportare le opportune modifiche allo Statuto".