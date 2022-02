ROMA - La stagione sportiva 2022/23 inizierà il 14 agosto: lo ha deciso il Consiglio di Lega di Serie A e lo ha comunicato il vicepresidente Luca Percassi nel corso dell'assemblea odierna in via Rosellini. E' stato inoltre deciso la modifica della regola del gol doppio in trasferta, abolita, in uniformità con quanto già avviene nelle Coppe Europee, dalla Coppa Italia 2022/23.