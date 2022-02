Diretta Empoli-Juve ore 18.05: dove vederla in tv e streaming e probabili formazioni

EMPOLI - Reduce da tre pareggi consecutivi, due in campionato contro Atalanta e Torino e uno in Champions League contro il Villarreal, la Juventus cerca riscatto e punti pesanti nella corsa Champions sul campo dell'Empoli, formazione che nel girone di andata si è imposta allo Stadium. Allegri dovrà rinunciare a 8 giocatori (Alex Sandro, Bernardeschi, Chiellini, Chiesa, Dybala, Kaio Jorge, McKennie, Rugani), ma non vuole alibi. “Giocare ad Empoli è sempre difficile e con loro abbiamo perso nel girone d'andata. Prendemmo gol nel nostro momento migliore e poi ci disunimmo. Vogliamo vincere, per noi è una tappa importante, per dare seguito a quanto fatto finora. Serve una partita pesante. L'Empoli è bravo a giocare sul corto e sul lungo ed è spensierato perché non ha problemi di classifica”. Aurelio Andreazzoli, tecnico dei toscani, ribadisce: “Vogliamo vincere, stiamo bene, ci siamo allenati bene e andremo in campo per ottenere il massimo risultato. Veniamo da un risultato negativo, ma costruttivo”.