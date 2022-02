Diretta Sassuolo-Fiorentina ore 20.50: dove vederla in tv e streaming e probabili formazioni

REGGIO EMILIA - Dopo il grande successo di San Siro contro l'Inter, il Sassuolo di Dionisi ospita la Fiorentina di Itaiano. Il tecnico dei neroverdi cerca conferme. "Abbiamo recuperato mentalmente e fisicamente, serve tutto contro una squadra forte. La Fiorentina è una delle formazioni più in crescita. Ha una grande identità con Italiano e lo si è visto dall'inizio, sta continuando su quella falsariga. Ha cambiato una pedina importante come Vlahovic ma non si è snaturata mai e dovremo essere bravi perché sicuramente ci metterà in difficoltà come all'andata", ha dichiarato Dionisi. Il successo contro l'Atalanta ha riportato i viola in piena corsa per un posto in Europa. Italiano dovrà riuscire a caricare la squadra ed allontanare i pensieri della prossima semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Juventus. "Ai bianconeri penseremo dopo il fischio finale - ha detto il tecnico viola- ora dobbiamo concentrarci sul campionato. All'andata contro il Sassuolo abbiamo disputato una gran bella partita e siamo stati capaci di rimontare avendo furore agonistico e grande qualità. Dovremo essere concentrati solo sulla sfida con i neroverdi. Vanno limitati e cercheremo di non farli esaltare".