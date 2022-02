Diretta Lazio-Napoli ore 20.50: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - “In campionato c'è bagarre, può diventare una giostra bella e crudele per uomini forti. C'è chi può rientrare in zona Champions e la vittoria dello scudetto è aperta a molte squadre, anche a noi. Sarà una corsa a perdifiato e noi saremo artefici del nostro destino”. Luciano Spalletti ha presentato così in conferenza stampa la super sfida tra il suo Napoli e la Lazio. I biancocelesti cercano punti pesanti per rimanere attaccati alla zona Champions. All'andata è finita 4-0 per gli azzurri. Ma in casa, il rendimento recente dei laziali, è positivo: vinte le ultime due sfide casalinghe contro il Napoli in campionato, senza subire alcun gol, dopo che aveva registrato sei sconfitte interne di fila contro i partenopei incassando 2.7 reti di media.