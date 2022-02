Diretta Torino-Cagliari ore 12.35: formazioni ufficiali e come vederla in tv e in streaming

TORINO - Il Torino di Ivan Juric, a secco di vittorie da quattro turni, nel lunch match della 27ª giornata di Serie A ospita all'Olimpico Grande Torino il Cagliari. I granata, reduci dal pareggio nel derby contro la Juve, cercano un successo che manca ormai dal 15 gennaio, quando Singo e Praet ribaltarono il momentaneo vantaggio della Sampdoria firmato Caputo. Di fronte oggi, però, ci sarà una squadra alla ricerca di punti preziosi in chiave salvezza. Gli isolani, terzultimi in classifica con 22 punti, stanno comunque vivendo un periodo di forma positivo e sono reduci da quattro risultati utili consecutivi: triplo pareggio per 1-1 (Fiorentina, Empoli e Napoli) e preziosissima vittoria esterna a Bergamo contro l'Atalanta. Nell'ultimo turno è arrivato il pari contro gli azzurri di Luciano Spalletti, un punto che ha dato morale alla squadra e che ha confermato i passi avanti fatti nell'ultimo periodo. Il Cagliari ha ottenuto 12 punti (3V, 3N, 1P) nelle sette partite di Serie A del 2022: due in più rispetto a tutta la prima parte della stagione (10 in 19 gare). Dallo scorso gennaio, infatti, soltanto Napoli (15), Milan (14), Juventus e Verona (entrambe 13) hanno guadagnato più punti dei sardi (12) nel massimo campionato.