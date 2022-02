Verona-Venezia 3-1: fantastico Simeone, tripletta show nel derby!

Okereke sfiora il gol

Ci sono due volti nuovi nella difesa del Verona, debuttano dal primo minuto sia Coppola (2003) sia Retsos (1998), che però si fa male e lascia il campo già al 6' (dentro Ceccherini). Gara equilibrata, la manovra dell'Hellas non è fluida come al solito e il Venezia si fa pericoloso: ci provano Haps e Ceccaroni, ma la chance più grande ce l'ha Okereke, il colpo di testa è salvato sulla linea da Lazovic. La squadra di Tudor risponde con Faraoni e due volte con Ilic, Romero è attento e lo 0-0 resiste alla fine del primo tempo.

Tripletta fantastica di Simeone

Ricomincia con un altro piglio il Verona, più aggressivo e affamato, Faraoni si sgancia dalla difesa e va in percussione, palla a Caprari che spreca, servono i guantoni di Romero. Al 54' però Simeone non sbaglia: scippa il pallone a Caldara e si invola, firmando l'1-0. Non segnava da nove giornate (otto se non contiamo quella saltata per squalifica contro la Juve), dal 12 dicembre all'Atalanta, esplode di gioia il tifo del Bentegodi che grida "Cholito" dagli spalti. Al 62' arriva il secondo cambio obbligato per Tudor perché perde Barak che si fa male, dentro Lasagna. Passa un minuto e l'Hellas esulta ancora, di nuovo con Simeone che sfrutta al meglio l'assist di Faraoni. La mossa disperata di Zanetti è un triplo cambio con Vacca, Nani e Johnsen in campo. Lasagna si divora il tris, la dure legge del gol non tradisce: all'81' il cross di Johnsen pesca l'incornata di Okereke che sorprende Faraoni, batte Montipò e riapre tutto. Per poco, però: all'88' Simeone si regala la tripletta in contropiede su invito di Lasagna.