Lazio-Napoli 1-2: Fabian Ruiz decisivo, Spalletti vola

ROMA - Emozioni e gol all’Olimpico, vince il Napoli sulla Lazio per 2-1. Gran primo tempo dei ragazzi di Sarri, ma tutti negli spogliatoi sullo 0-0. Nella ripresa segna Insigne con un bel destro preciso, poco dopo al numero 24 gli viene annullato un gol dal Var per fuorigioco. I biancocelesti non mollano e all’88’ trovano il pareggio con Pedro. Giocata super dello spagnolo, che dal limite, al volo, buca Ospina. Non è finita, con Fabian Ruiz che al 94’ regala tre punti fondamentali per Spalletti in chiave scudetto.