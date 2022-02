Diretta Atalanta-Sampdoria ore 20.50: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

BERGAMO - La sfida tra Atalanta e Sampdoria chiude la 27esima giornata di Serie A. La squadra di Gasperini è reduce dalla vittoria per 3-0 contro l'Olympiacos che è valsa il passaggio agli ottavi di Europa League, mentre in campionato ha ottenuto solo 3 punti in 5 partite, con i pareggi contro Inter, Lazio e Juventus e le sconfitte contro Cagliari e Fiorentina. Contro la Sampdoria al Gewiss Stadium c'è l'occasione per riscattarsi e soprattutto per avvicinarsi al quarto posto e continuare la corsa alla qualificazione in Champions League. La squadra di Giampaolo è invece reduce dalla vittoria per 2-0 contro l'Empoli che l'ha portata a +4 sulla zona retrocessione. I blucerchiati hanno dunque bisogno di punti per poter raggiungere senza problemi la salvezza. Sfida numero 100 tra Atalanta e Sampdoria: il bilancio è a favore dei nerazzurri a Bergamo con 21 successi contro gli 11 dei blucerchiati e 17 pareggi. L'ultimo confronto al Gewiss Stadium (24 ottobre del 2020) sorride alla Sampdoria, con il successo per 3-1 grazie alle reti di Quagliarella, Thorsby e Jankto.