Serie A, anticipi e posticipi: Sampdoria-Juve sabato alle 18

TORINO - La Lega Serie A ha ufficializzato date e orari di tutte le gare, con anticipi e posticipi, della 10ª e 11ª giornata di ritorno del campionato (29ª e 30ª giornata): la Juventus sarà di scena in casa della Sampdoria sabato 12 marzo alle ore 18 mentre il Torino ospiterà l'Inter domenica 13 marzo alle 20.45. Nel weekend successivo il Torino giocherà sul campo del Genoa venerdì 18 marzo alle 21 mentre la Juventus ospiterà la Salernitana domenica 20 alle ore 15. Nella stessa giornata, domenica 20 alle ore 18, è in programma il derby della Capitale tra Roma e Lazio. Confermato quindi il turno del 18-20 marzo: non ci sarà pertanto la pausa richiesta dalla Federcalcio per agevolare la nazionale italiana in preparazione dei playoff per i Mondiali in Qatar, in programma nella settimana successiva.