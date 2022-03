Diretta Inter-Salernitana ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Inter-Salernitana apre oggi il 28° turno del campionato di Serie A. La squadra guidata da Simone Inzaghi è reduce dal pareggio con il Milan nella semifinale di andata di Coppa Italia, è in terza posizione in classifica in campionato con 55 punti, dietro Napoli e Milan, ma con una partita in meno e vuole tornare alla vittoria dopo un mese di digiuno. La Salernitana, invece, è ultima nella graduatoria del massimo campionato italiano e viene da 4 pareggi di fila.