Napoli-Milan sarà trasmessa dalle tv di tutto il mondo

La sfida Napoli-Milan, in programma domenica prossima alle 20.45, sarà trasmessa in tutto il mondo: "Tutti i cinque continenti si sono assicurati una copertura televisiva per il big match della 28esima giornata - fa sapere il Napoli attraverso il proprio sito internet - la CBS trasmetterà la gara negli USA sul Canale Paramount. Previsto il collegamento delle maggiori nazioni europee, Inghilterra, Spagna, Germania, Belgio, Portogallo, Olanda, Slovacchia, Macedonia, Kosovo e quelle centro-sudamericane quali Argentina, Brasile Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cile, El Salvador, Honduras, Messico, Uruguay, Paraguay e Venezuela. Collegati anche Australia, Cina, Giappone, Corea, Canada e gli Stati africani di Camerun, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Marocco, Senegal, Sierra Leone, Zimbawe, Zambia. Copertura anche in Asia con India, Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka".