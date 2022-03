Diretta Cagliari-Lazio ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

CAGLIARI - “Abbiamo fatto partite al 120% perché contro squadre di grande calibro il 100% non basta. Siamo chiamati a fare sempre qualcosa in più sul piano dell’intensità, dell’agonismo e dell’attenzione tattica”. Walter Mazzarri ha presentato così Cagliari-Lazio in conferenza stampa. Buon momento dei sardi che vanno a caccia di altre vittorie per la salvezza. Nel 2022 totalizzati 15 punti, meglio hanno fatto soltanto Napoli (18), Verona e Juventus (16). Sarri, dall'altra parte, deve ritrovare ritmo per l'Europa. La Lazio è imbattuta da 15 incontri di Serie A contro il Cagliari (12V, 3N), per i biancocelesti è la serie aperta più lunga senza sconfitte contro una singola avversaria attualmente nella competizione.