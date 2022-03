Diretta Roma-Atalanta ore 18: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Una bella fetta di corsa alla Champions League di Roma e Atalanta passa oggi pomeriggio per lo scontro diretto in programma all'Olimpico, nella Capitale, alle 18. I giallorossi di Mourinho, vincendo, affiancherebbero al quinto posto proprio i nerazzurri di Gasperini, che però hanno ancora una partita da recuperare (contro il Torino in casa). Fa ben sperare alla Roma il precedente dell'andata, quando i ragazzi dello Special One furono protagonisti della miglior prestazione stagionale, imponendosi per 4-1 a Bergamo. La Roma non perde da 6 partite in campionato, mentre l'Atalanta viene da due successi consecutivi ricchi di reti: 3-0 all'Olympiacos in Europa League e 4-0 alla Sampdoria in campionato.