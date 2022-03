Roma-Atalanta 1-0: decide Abraham, Mourinho aggancia Gasperini

Per lo scontro diretto "con vista Champions" Mourinho conferma un 3-5-2 camaleontico, pronto a trasformarsi in 3-4-2-1 o 3-4-3 a seconda delle differenti fasi di gioco, con Rui Patricio tra i pali, Mancini, Smalling e Kumbulla in difesa, Karsdorp, Mkhitaryan, Cristante, Pellegrini e Zalewski a centrocampo e Zaniolo in coppia con Abraham in avanti. La risposta di Gasperini , che rinuncia a Boga, Malinovskyi e Muriel , è un 4-2-3-1 con Hateboer, Demiral, Palomino e Zappcosta a protezione di Musso, De Roon e Freuler in mediana e il trio Miranchuk-Koopmeiners-Pessina a supporto di Pasalic, confermato falso nueve .

Assist di Zaniolo per Abraham: Roma-Atalanta 1-0 al 45'

Sospinta da un Olimpico incandescente, l'approccio al match della Roma manda su tutte le furie Gasperini: dopo soli 2', infatti, sventato il pericolo sulla splendida prodezza balistica di Mkhitaryan, respinta in extremis dalla retroguardia orobica, serve un autentico miracolo di Musso sul potente colpo di testa dell'ex Mancini per evitare lo svantaggio immediato. Qualche accorgimento tattico e prima del 10' la pressione giallorossa cala, mentre l'Atalanta inizia ad occupare con maggiore continuità la metà campo avversaria, mentre Koopmeiners fa ammonire Cristante, altra vecchia conoscenza nerazzurra. La partita si accende intorno al quarto d'ora: Pellegrini ci prova da posizione impossibile al 15', un minuto più tardi Miranchuk lamenta un intervento al limite di Zalewski in area di rigore capitolina, al 18' quindi, innescato da una bella giocata del giovane italo-polacco, è il turno di Zaniolo, il cui rasoterra mancino è agevolmente bloccato a terra dall'estremo difensore della Dea. Dopo il forfait di Zappacosta al 20', sostituito da Pezzella, un durissimo scontro Abraham-Demiral costa il giallo all'attaccante scuola Chelsea. I continui ribaltamenti di fronte rendono la sfida frizzante e dall'esito più che mai incerto: se Zaniolo fa un tocco di troppo, servendo poi male Abraham sul secondo palo (24'), Freuler non spaventa Rui Patricio con un sinistro da fuori, suo malgrado debole e centrale (26'), "imitato" dallo stesso talento giallorosso ad una manciata di secondi dalla mezz'ora. Dai piedi di Zaniolo, però, nasce l'episodio che rompe l'equilibrio: è il 32' quando il trequartista figlio d'arte accarezza il pallone lanciato dalle retrovie da Karsdorp poi, dopo una giravolta su se stesso, con un assist no look regala ad Abraham il 20° gol stagionale, che vale l'1-0. Pessina guida la reazione atalantina, chiuso "sul più bello" al 34' e punito dall'arbitro per un energico pressing su Kumbulla sul vertice sinistro dell'area. Al 41', da una scelta sbagliata di Karsdorp, nasce un contropiede smorzato dall'italo-albanese ex Verona, che stoppa Miranchuk al momento del tiro: sull'inevitabile punizione - da una mattonella più che interessante - Koopmeiners calcia male e la barriera tiene il navigato portiere portoghese al riparo da spiacevoli sorprese. Da una zolla simile, ma sull'altro versante, Pellegrini - a pochi istanti dal duplice fischio dell'arbitro Massa - ottiene solo un calcio d'angolo che non produce particolari pericoli.

Espulsi De Roon e Mkhitaryan: Roma-Atalanta 1-0

Tra le fila dell'Atalanta c'è Muriel per Pasalic al rientro in campo dagli spogliatoi, secondo cambio per Gasperini dopo quello forzato per il problema accusato da Zappacosta, Mourinho conferma invece gli stessi undici schierati in avvio. La prima chance della ripresa è a tinte giallorosse, ma Demiral anticipa Mancini ed allontana la sfera (46'), quindi un impreciso stop a seguire di Pellegrini permette l'uscita comoda di Musso (47'). Pochi secondi più tardi, Muriel dimostra di essere entrato subito in partita, provando a destreggiarsi con tecnica e tenacia nei pressi dell'area piccola, senza tuttavia riuscire a liberarsi per il tiro. L'avvio è sprint: al 49' una posizione di partenza di offside vanifica il 2-0 di Zaniolo, mentre sul rovesciamento di fronte sono decisivi Smalling e - soprattutto - Rui Patricio sul tentativo di Freuler. Al 59' Pezzella scodella un pallone interessante in mezzo, ma la difesa giallorossa si rifugia in corner, un minuto più tardi Gasperini si gioca le carte Malinovskyi e Boga in luogo di Pessina e Koopmeiners sperando - invano - in un cambio di marcia. Al 61' alza bandiera bianca Zalewski, colpito duro da Demiral pochi minuti prima e rilevato da Vina, mentre il neoentrato talento ucraino sporca i guantoni di Rui Patricio con un mancino dal limite (62'): al 64', però, l'ex Mancini si divora il 2-0 sugli sviluppi di un angolo. Non c'è tregua e Boga avvia una ripartenza interrotta irregolarmente da Mkhitaryan (anche l'armeno s'iscrive così alla "lista dei cattivi" del direttore di gara), quindi, dopo uno splendido salvataggio di Palomino su Zaniolo, che pregustava già un facile diagonale, rimedia il giallo anche Kumbulla che, diffidato, salterà la trasferta di Udine in programma domenica 13 marzo. Il talento della Nazionale azzurra ci riprova invano al minuto 72, quindi, due giri di lancetta più tardi, abbandona il terreno di gioco, sostituito da Veretout e con il conseguente dirottamento di Pellegrini qualche metro in avanti nel ruolo di rifinitore per Abraham, il quale, dopo aver chiesto il cambio e aver assistito al fallo (sanzionato) di Malinovskyi su Kumbulla che accende un parapiglia rapidamente sedato, si mangia il raddoppio a 10' dal 90'. Djimsiti fa tirare il fiato ad un esausto Palomino, Mou risponde con un triplo cambio (Felix, Oliveira ed Ibanez - subito ammonito, seguito a ruota da Hateboer e Demiral - per Abraham, Pellegrini e Karsdorp), mentre Smalling è provvidenziale su Muriel ad un passo dal 90'. I cinque minuti di recupero non bastano alla Dea per il disperato forcing finale, nonostante una buona occasione per il difensore turco ex Juve al 91', mentre De Roon rimedia un ingenuo doppio giallo ravvicinato, raggiunto anzitempo negli spogliatoi da Mkhitaryan: la Roma vince di misura ed aggancia i nerazzurri a quota 47 (seppur con una partita in più) al quinto posto della classifica di Serie A.