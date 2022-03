Cagliari-Lazio 0-3: Immobile da record, Felipe Anderson super

CAGLIARI - Una Lazio bella e vincente fa tre gol al Cagliari e risponde alla Roma nella lotta per l’Europa. Punti fondamentali nelle tasche di Sarri. Apre Immobile su rigore, che fa 143 reti con la maglia biancoceleste e diventa il miglior marcatore in Serie A, poi Luis Alberto e Felipe Anderson (autore anche dell'assist per il Mago). I sardi si svegliano solo nel secondo tempo, ma non riescono mai a riaprire la partita. Nel finale espulso Marusic per doppio giallo . La Lazio chiude in dieci, ma riesce a tenere la porta inviolata sino alla fine.

Cagliari-Lazio, la cronaca

La Lazio parte forte e aggressiva. Immobile subito pericolo al 7’, palla fuori. Cragno blocca facile su Felipe Anderson poco dopo. Poi al 18’ tiro di Luis Alberto deviato da Altare con il braccio in area di rigore. L’arbitro Maresca va al monitor e dopo la review concede il rigore. Immobile non sbaglia: 143 gol con la maglia biancoceleste alla duecentesima presenza ufficiale. In Serie A nessuno come lui tra i bomber laziali, eguagliato Piola. Al 42’ poi, Luis Alberto orchestra il contropiede che poi finalizza su passaggio vincente di Felipe Anderson. La Lazio si diverte e diverte. Cagliari senza un tiro in porta nel primo tempo.

Lazio scatenata

I sardi iniziano la ripresa con un altro atteggiamento. Marin ci prova, Strakosha attento. Risponde il solito Immobile, questa volta è Cragno a fare una grande parata. La squadra di Mazzarri lotta di più e al 58’ ha l’occasione per riaprire il match ancora con Marin: Strakosha blocca in due tempi. Poco più tardi però, Felipe Anderson semina il panico in area, salta due avversari e con un tocco facile fa il 3-0. Serie di cambi, c'è la reazione dei sardi. Ma i vari tentativi portano a poco. All'89 espulso Marusic per doppio giallo. Non c'è più tempo, i tre punti vanno ai biancocelesti.