Diretta Bologna-Torino ore 15: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

BOLOGNA - Il Torino, reduce dalla battuta d'arresto casalinga contro il Cagliari, cerca riscatto sul campo del Bologna dell'ex Sinisa Mihajlovic. Juric, che dovrà rinunciare a Milinkovic Savic, ha svelato una parte della formazione titolare. "Domani in porta giocherà Berisha, sulle fasce Singo e Vojvoda: Mergim sulla sinistra è tutto un altro giocatore, a livello tecnico riesce a fare la differenza". Il tecnico rossoblu Mihajlovic difende il suo operato e allontana le critiche: "Nella vita esistono diverse verità, ognuno ha la sua. Quando arriverà il presidente ci si confronta. Non siamo a fine campionato, mancano ancora 12 partite. Vincendo domani andremmo a 35 punti, una quota che, vedendo le ultime quattro stagioni, vorrebbe dire salvezza. Ti saresti salvato 11 giornate prima della fine. Ma è vero che il nostro obiettivo non è salvarci ma arrivare nelle prime dieci posizioni, i conti li faremo sempre alla fine".