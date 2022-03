Bigon: "Scudetto Juve? Difficile, sarà lotta a tre"

Alberto Bigon sulla lotta scudetto

Alberto Bigon, doppio ex della sfida (ha giocato nel Milan e ha allenato il Napoli portandolo alla vittoria del secondo scudetto e di una Supercoppa italiana), ha tracciato un bilancio sulla lotta scudetto ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Rai Radio1: "Il risultato determina sempre i commenti del dopo partita. Io ho detto prima del match che Pioli ha gestito l'annata in modo eccezionale. Credo comunque che sarà una lotta a tre fino alla fine. Ora il Milan ha preso però un vantaggio sotto l'aspetto psicologico. Credo che come rosa, organico, le squadre si equivalgano abbastanza. Il Milan per guardare al futuro avrebbe bisogno forse di un giocatore di altissimo livello, come il Lukaku dello scorso anno dell'Inter. Ibrahimovic e Giroud stanno reggendo la baracca ma serve un altro grande giocatore. Il Napoli? Anche nelle coppe non è che abbia brillato tantissimo. La società si é evoluta ed è solida, la squadra conquista ottimi risultati ma manca ancora un gradino da fare". Sulle possibilità della Juve ammette: "Il fatto stesso che Allegri dica che l'argomento scudetto è chiuso vuol dire che ci stanno pensando. Ma sarà molto difficile perché davanti hanno tre squadre, e sarà difficile che cedano tutte e tre".