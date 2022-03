Giudice sportivo Serie A: Bernardeschi e altri 11 fermati per un turno

TORINO - Sono dodici i giocatori di Serie A fermati per un turno dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea dopo le sfide della 28ª giornata: si tratta di Theate (Bologna), Rovella e Sturaro (Genoa), Walace (Udinese), Murru (Sampdoria), Kumbulla e Mkhitaryan (Roma), Theo Hernandez (Milan), Bernardeschi (Juventus), Aramu (Venezia), Marusic (Lazio), De Roon (Atalanta). Squalificato per una giornata anche il tecnico del Venezia Paolo Zanetti, che dunque non sarà in panchina contro la Lazio nel posticipo di lunedì prossimo, mentre sono arrivate multe salate per Napoli, Lazio e Milan. Alla società partenopea è stato contestato il lancio di oggetti e cori offensivi alla squadra avversaria da parte dei suoi tifosi: 8.000 € la sanzione inflitta al club. 5.000 € sono stati invece comminati alla Lazio per l'esposizione da parte dei suoi sostentitori di uno striscione a cui è stato affisso un "simbolo di apologia politica immediatamente rimosso". Infine, 2.000 € di multa al Milan per il lancio di un bengala sul terreno di gioco da parte dei suoi tifosi.