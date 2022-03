Diretta Sampdoria-Juve ore 18: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

GENOVA - Alle ore 18, allo stadio Luigi Ferraris di Genova, la Juve fa visita alla Sampdoria nell'anticipo della 29ª giornata del campionato di Serie A. I bianconeri di Massimiliano Allegri sono reduci da 14 risultati utili consecutivi e l'ultimo ko in campionato risale alla sfida del 27 novembre all'Allianz Stadium contro l'Atalanta. Il tecnico livornese sembra aver trovato la giusta quadratura e ha recuperato diversi punti sia dalla vetta che nella lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. Oggi di fronte ci sarà una Samp in difficoltà, sconfitta in sette delle ultime nove uscite di campionato. La Juve, dopo il match di Marassi, tornerà in campo mercoledì per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma all'Allianz Stadium contro il Villarreal. Tornando alla partita di oggi, dal 2015 in avanti Sampdoria e Juventus non hanno mai pareggiato in Serie A, con due successi blucerchiati e 12 bianconeri; nel periodo i liguri hanno perso più partite di Serie A solo contro il Napoli (13).