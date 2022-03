Diretta Milan-Empoli ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - "Paura della Juve? No, mi spaventa l'Empoli". Così Stefano Pioli ha presentato la sfida contro i toscani, ospiti oggi dei rossoneri a San Siro nell'anticipo serale della 29ª giornata di Serie A. Un match che il tecnico milanista vuole vincere per restare da solo in vetta davanti all'Inter (staccata di due punti ma con una gara giocata in meno) e al Napoli (ora a -3 dopo essere stato punito da Giroud nello scontro diretto della settimana scorsa allo stadio 'Maradona') ma anche per tenere a distanza la Juve di Massimiliano Allegri che ha pian piano scalato posizioni in classifica, rimontando fino all'attuale quarto posto a -7 dal 'Diavolo'.