Diretta Spezia-Cagliari ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LA SPEZIA - Allo Stadio Alberto Picco va in scena, per la 29esima giornata di Serie A, la delicata sfida salvezza tra lo Spezia e il Cagliari. I padroni di casa si presentano alla partita con una striscia negativa di 4 sconfitte consecutive contro Fiorentina, Bologna, Roma e Juventus. Lo Spezia è al momento al 16esimo posto in classifica a quota 26 punti, al pari con la Sampdoria e con un solo punto di vantaggio proprio sul cagliaritani: "Abbiamo grande rispetto per i rossoblù e per il suo allenatore e sappiamo bene l'importanza del match. Abbiamo una gran voglia di scendere in campo, dovremo essere bravi a leggere e interpretare i vari momenti del match, contro un Cagliari esperto e che sta vivendo un ottimo momento", ha detto Thiago Motta nella conferenza stampa di vigilia. La squadra di Walter Mazzarri, invece, nonostante la sconfitta dell'ultimo turno contro la Lazio, per 3-0, in casa, nelle precedenti 5 partite hanno raccolto ben 9 punti, frutto di 2 successi contro Atalanta e Torino e 3 pareggi con Napoli, Empoli e Fiorentina.