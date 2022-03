Milan-Empoli 1-0: Kalulu fa volare Pioli a +5 sull'Inter

MILANO - Il Milan conferma il suo primo posto in classifica con una vittoria sull'Empoli per 1-0 . Decide la sfida, valida per la 29esima giornata di Serie A, un gol al 19' di Pierre Kalulu . Nel finale ovazione dei tifosi per il ritorno al San Siro di Ibrahimovic (già subentrato nella partita contro il Napoli) che entra negli ultimi minuti al posto di Giroud. Con questa vittoria Pioli si porta momentaneamente a +5 sull'Inter e +6 sul Napoli .

Milan subito avanti, sblocca Kalulu

Sfida tra il Milan e l'Empoli nella 29esima giornata di Serie A. I rossoneri con una vittoria potrebbero salire a +5 sull'Inter e +6 sul Napoli. Pioli lascia spazio a Kessié sulla trequarti in linea con Messias e Leao. In attacco ancora Giroud, con Ibrahimovic che parte dalla panchina. Andreazzoli, a caccia di punti importanti per chiudere il discorso salvezza, punta su Henderson e Bajrami alle spalle di Pinamonti. Al San Siro le due squadre si studiano a centrocampo nei primi minuti. Poi all'8' c'è l'ottima occasione creata da Kessié che serve Florenzi per il tiro sul secondo palo deviato da Vicario. Il Milan rimane in avanti e trova un'altra buona occasione pochi minuti dopo con un flipper in area e la deviazione fortuita di Tonali che sfiora il palo. Il gol arriva al 18' da una punizione che Giroud calcia direttamente sulla barriera, la palla rimbalza e arriva a Kalulu trova il tiro da fuori area che batte Vicario. È il primo gol in stagione per il giovane difensore francese, che ha preso il posto di Romagnoli accanto a Tomori. Al 28' ci prova Giroud con un tiro in acrobazia murato dalla difesa dell'Empoli. Non si ferma il pressing della squadra di Pioli, a caccia anche del raddoppio. Al 36' tacco di Leao per l'inserimento di Florenzi che però non centra la porta. Pochi minuti dopo (39') arriva la prima occasione per gli ospiti con Pinamonti che impegna Maignan con un destro potente dal limite. Leao scatenato al 43' capace di superare la difesa avversaria con uno scatto e di servire Giroud che viene però murato da Luperto. Allo scadere ci prova ancora Giroud con un potente colpo di testa su cui salva Vicario. Si chiude così il primo tempo, con squadra di Pioli che ha dominato sia nel gioco che nelle occasioni create.