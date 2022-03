Diretta Atalanta-Genoa ore 18: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

BERGAMO - All'Atalanta di Gasperini non basta il successo in Europa League con il Leverkusen, occorre riprendere la marcia anche in campionato. Dopo il ko a Roma, vietati altri passi falsi per i nerazzurri: l'obiettivo contro il Genoa è non perdere il treno che porta all'Europa. Dall'altra parte Blessin fa i complimenti al collega: "Non conosco personalmente Gasp, ma vedo il suo modo di lavorare, il suo successo. Allenatore molto bravo e di qualità. Per me è molto bello imparare da questi tecnici. Giovedì siamo stati a Bergamo a vederli contro il Bayer Leverkusen, ho visto il modo in cui hanno girato la partita, aggressivi nel vincere i duelli. Oggi vogliamo vincerli noi".