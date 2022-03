Diretta Torino-Inter ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

TORINO - Reduce dal pareggio a reti bianche contro il Bologna, il Torino di Ivan Juric ospita l'Inter di Simone Inzaghi seconda della classe, potenzialmente capolista alla luce dei due match in meno rispetto ai cugini del Milan, primi a +5. I granata hanno raccolto appena tre punti nelle ultime sei giornate di campionato e vanno a caccia di un successo - sarebbe il primo in stagione contro una big - che manca da quasi due mesi: più precisamente, dal 2-1 inflitto alla Sampdoria al Luigi Ferraris lo scorso 15 gennaio. I nerazzurri, invece, nell'ultimo turno hanno travolto 5-0 la Salernitana, prima del vano successo ad Anfield contro il Liverpool, che non è bastato per strappare la qualificazione ai quarti di finale di Champions League.