Diretta Verona-Napoli ore 15: formazioni ufficiali, come vederla in tv e streaming

VERONA - Il Verona di Igor Tudor si è preparato così per l'arrivo del Napoli al Bentegodi, in programma oggi alle 15: "I giocatori - ha detto il tecnico - hanno recepito il significato di questa gara. Affonteranno quello che secondo me è uno dei migliori attaccanti del campionato, come Osimhen". Per il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, si tratta di un match decisivo: "Una sconfitta potrebbe essere fatale. Basta parole, questa sfida vale tanto per capire dove si può arrivare".