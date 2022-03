Torino-Inter 1-1: Bremer illude Juric, Sanchez salva Inzaghi

TORINO - Si potrebbe utilizzare la carta carbone, per scrivere ancora una volta dell’ennesima beffa subita dai granata. Il Toro gioca per lunghi tratti meglio dell’Inter, va avanti con Bremer - l’uomo che sul mercato piace a tutti, nerazzurri compresi -, recrimina per un rigore assurdamente non concesso e si fa raggiungere da Sanchez dopo il novantesimoSi potrebbe utilizzare la carta carbone, per scrivere ancora una volta dell’ennesima beffa subita dai granata. Il Toro gioca per lunghi tratti meglio dell’Inter, va avanti con Bremer - l’uomo che sul mercato piace a tutti, nerazzurri compresi -, recrimina per un rigore assurdamente non concesso e si fa raggiungere da Sanchez dopo il novantesimo.

Il primo tempo termina con il Toro davanti grazie al prezioso ma minimo vantaggio fissato da Bremer; vero che l’Inter avrebbe potuto pareggiare con Lautaro o Ranocchia, in entrambe le occasioni aeree imbeccati da Calhanoglu su calcio di punizione e due volte stoppati da un doppio, grande intervento di Berisha, ma il vero rimpianto è dei granata. Clamorosa la decisione dell’arbitro Guida che non accorda un rigore solare per fallo di Ranocchia su Belotti (il difensore va netto sul piede del centravanti, poi tocca anche il pallone): è il minuto 36’, e il Torino avrebbe la meritata chance di raddoppiare negata dal direttore di gara, nel caso coadiuvato dal silent check e quindi non sostenuto dalla prova video in una decisione apparsa da subito inequivocabile. Uno scarto di due reti che i granata avrebbero meritato per l’esterno della rete di Belotti al 4’ (assist di Brekalo), per l’episodio del rigore negato e per il tiro di Mandragora terminato appena fuori (46’). L’Inter si fa vedere all’11’ con Dzeko (parata di Berisha, ma azione viziata da un fallo di Ranocchia su Belotti), poi costringe a due difficili parate l’albanese sui colpi di testa già menzionati di Lautaro (16’) e Ranocchia (30’).