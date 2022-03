Atalanta-Genoa 0-0, Blessin ferma Gasperini: la Juve sorride

Muriel colpisce il palo nel primo tempo

L'Atalanta si presenta al Gewiss Stadium con Sportiello tra i pali, per far rifiatare Musso; in difesa c'è il 18enne Scalvini, a centrocampo Pessina e Koopmeiners, mentre davanti Muriel è spalleggiato da Malinovskyi e Pasalic. Partono tra i rincalzi Demiral, Toloi e Freuler mentre De Roon è fuori per squalifica. Blessin mette in campo un Genoa con il danese Frendrup, neo acquisto all'esordio, come terzino destro; sulla linea mediana ci sono Galdames e Badelj mentre Amiri è rifinitore dietro a Yeboah, punta titolare preferita a Destro. Nel primo tempo l'Atalanta prova a pungere, ma sciupa qualche ripartenza ed è contenuta da un Genoa attento. I nerazzurri hanno qualche fiammata e poco altro: al 6' Malinovskyi non centra la porta avversaria di un soffio e al 37' Muriel colpisce il palo, ben servito da Pasalic. Si va al riposo senza reti.

Entra Destro, Sportiello super

Nella ripresa il Genoa continua a imbrigliare l'iniziativa della Dea, che fatica a impostare il gioco per la pressione avversaria. Gasperini decide cambiare spartito, inserendo Toloi e Hateboer al posto di Zappacosta e Malinovskyi. Al 63' l'atalantino Koopmeiners si libera con abilità di tre difensori avversari e serve Pasalic che, davanti a Sirigu in uscita, calcia incredibilmente sopra la traversa. Al 68' Pessina colpisce il palo da due passi, ma il guardalinee lo pesca in fuorigioco. Al 71' Blessin si gioca la carta Destro e il Genoa ha una scossa: al 75' lo stesso ex attaccante di Roma e Milan manca lo specchio di pochissimo, con un rasoterra pericoloso, e al 77' Frendrup costringe Sportiello alla parata miracolosa. Il match si chiude 0-0. Il risultato, però non accontenta nessuno: l'Atalanta vede fuggire via la Juve in zona Champions mentre il Genoa è sempre nei guai nella zona retrocessione.