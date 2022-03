Torino-Inter, scandaloso: era rigore su Belotti

TORINO - Il Torino reclama per un rigore non concesso nel primo tempo della gara casalinga con l'Inter, posticipo domenicale della 29ª giornata di Serie A: al 36', sull'1-0 per i granata, Belotti ha ricevuto un ghiotto pallone in area nerazzurra ed è caduto dopo un contatto con il difensore avversario Ranocchia, intervenuto in ritardo. L'arbitro Marco Guida non ha ravvisato irregolarità, facendo segno che il giocatore dell'Inter ha toccato il pallone prima dell'attaccante del Toro. Il replay però ha mostrato chiaramente come Ranocchia abbia colpito il piede d'appoggio di Belotti, che si apprestava a calciare a rete, prima di toccare il pallone. L'episodio è destinato a suscitare grandi polemiche, soprattutto per il mancato intervento del Var, Davide Massa. Al Torino non viene concesso un calcio di rigore da ben 28 partite consecutive.