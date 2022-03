Diretta Lazio-Venezia ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Ciro Immobile punta il Venezia, è l’unica squadra in Serie A a cui non ha mai segnato (e giocato contro). Servono punti alla Lazio per issarsi al quinto posto e scavalcare Roma e Atalanta. Sarri ha un jolly speciale all’Olimpico contro il Venezia. In una serata in onore del compianto capitano Pino Wilson, i biancocelesti vogliono vincere e puntare l’Europa. Ma occhio ai lagunari, a caccia di punti pesanti per la salvezza: “Adesso dobbiamo reagire per alzare la testa”, le parole di Zanetti, che sarà squalificato e non in panchina. La Lazio è rimasta imbattuta nelle ultime quattro sfide contro il Venezia in Serie A (3V, 1N), vincendo le due più recenti; i biancocelesti non hanno mai ottenuto tre successi di fila contro i lagunari nel massimo torneo.