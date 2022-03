Striscione Verona, Manfredi: "Inorridito, servono provvedimenti"

TORINO - Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, è intervenuto a Rtl 102.5 per commentare lo striscione vergognoso apparso a Verona in occasione della partita di campionato tra l'Hellas e il Napoli: "Sono inorridito quando ho visto quello striscione. Non tanto per le offese nei confronti della città di Napoli, che storicamente avvengono da molto tempo, ma per l'offesa nei confronti delle persone che oggi sono sotto le bombe. Ci sono delle cose su cui non si può né offendere né scherzare".