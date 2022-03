Figc, elezione vicepresidente: vince Francesco Ghirelli

ROMA - Francesco Ghirelli è il nuovo vicepresidente della Figc. Durante il consiglio federale di questa mattina, Ghirelli ha ricevuto 17 voti su 17. Il consiglio è composto da 21 persone, ma Giancarlo Abete (commissario della LND) e Lorenzo Casini (presidente designato della Serie A, presente in riunione come uditore) non potevano votare, mentre i consiglieri di A Claudio Lotito e Giuseppe Marotta hanno deciso di non partecipare al voto. Ghirelli andrà a ricoprire il vuoto lasciato dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino, il vice presidente vicario sarà Umberto Calcagno.