Diretta Genoa-Torino ore 21: probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming

GENOVA - Alle ore 21, allo stadio Luigi Ferraris di Genova, il Torino fa visita al Grifone nell'anticipo della 30ª giornata del campionato di Serie A. La squadra di Ivan Juric, reduce dal pareggio con polemiche contro l'Inter, nonostante le buone prestazioni non vince da sette turni, esattamente dal 15 gennaio quando, proprio a Marassi, arrivò il successo per 2-1 sulla Sampdoria. Ma se Atene piange, Sparta non ride. Il Genoa, infatti, in questa stagione ha centrato solo una vittoria, quella dell'ormai lontano 12 settembre a Cagliari per 3-2. Con Blessin in panchina il Grifone ha inanellato una striscia di ben sette pareggi consecutivi, cinque per 0-0, compresi gli ultimi tre, e due per 1-1. Una difesa di ferro, insomma, e un attacco poco prolifico. Sarà un match speciale per l'allenatore del Toro Ivan Juric, ex della gara sia da calciatore (chiuse la carriera in Liguria giocando al Genoa dal 2006 al 2010) che da tecnico (ha allenato i rossoblù dal 2016 al 2018). 100° confronto in Serie A tra Genoa e Torino: la squadra ligure ha mancato l’appuntamento con il gol in quattro delle ultime sei partite del massimo campionato contro i granata (dal 2019 in avanti), tante volte quante nelle precedenti 20 sfide con i piemontesi nella competizione (tra il 1994 e il 2018).