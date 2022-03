Diretta Napoli-Udinese ore 15: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

NAPOLI - "Che insidie nasconde l'Udinese? Molte. Le ripartenze sono un'insidia se non hai equilibrio, la forza sulle palle inattive perché hanno fisicità, e poi hanno grande estro in 3-4 elementi, elementi di livello che possono fare mercato importante. Dovremo avere equilibrio, gestire la partita ed avere chiaro cosa ci giochiamo in queste 9 storie" ha dichiarato Luciano Spalletti alla vigilia del match tra Napoli e Udinese, incontro del 30° turno del campionato di Serie A. La formazione azzurra è seconda in classifica con 60 punti, a meno tre dal Milan capolista, e viene dalla vittoria sul campo del Verona arrivata grazie alla doppietta di Osimhen. L'Udinese viene da 4 risultati utili consecutivi (tre pareggi e una vittoria) e staziona in 14esima posizione a quota 30.