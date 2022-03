Diretta Inter-Fiorentina ore 18: probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming

MILANO - Tornare a vincere: questo l'obiettivo dell'Inter che, dopo il pareggio con polemiche contro il Torino, necessita di ritrovare i tre punti per continuare a lottare per lo scudetto. I nerazzurri nelle ultime sei hanno ottenuto il successo solo con la Salernitana, per il resto Inzaghi ha collezionato solo 3 pareggi e 2 sconfitte. Un bottino troppo magro per continuare a sperare di confermare il titolo di campione d'Italia. A San Siro, il banco di prova della 30ª giornata, sarà contro una Fiorentina tornata a sorridere, in casa, contro il Bologna e vogliosa di tentare la conquista di un posto in Europa. Italiano deve però invertire il trend in trasferta visto che i viola ne hanno vinte solo due lontano dal Franchi dall'inizio di ottobre.