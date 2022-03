Genoa-Torino, le pagelle: Belotti non punge, tosto Portanova

ALL. BLESSIN 7 Sette pari consecutivi e una vittoria. Bravo, il suo Genoa non molla mai. Anche in dieci.

DESTRO 6 Ha lottato, firmato diverse sponde. E non ha avuto molti palloni giocabili. Hefti (1’st) 6 Dà un bel contributo per sigillare i varchi.

MELEGONI 7 Prende tanti palloni, corre molto e non sempre con lucidità. Però il suo apporto c’è. Nel primo tempo ha giocato alle spalle di Destro, nella ripresa più dietro. E non ha mollato neppure l’osso. Yeboah (21’ st) 6 Mamma, quanto corre.

OSTIGARD 5 Doppio giallo e cartellino rosso dopo 24’. Fatale un intervento al limite su Izzo. Un’entrata in scivolata che, comunque, poteva anche non essere sanzionata col cartellino.

FRENDRUP 6.5 Che bravo a rubar palla a Vojvoda, a scattare sulla destra e a mettere in mezzo il pallone che Portanova scaraventa in gol.

Torino, le pagelle dei granata

BERISHA 5 In occasione del gol rossoblù non è impeccabile, smanaccia male una palla sì velenosa, ma che poteva essere rinviata meglio in tuffo. Per il resto non è stato impegnato. Serata da spettatore, però prestazione negativa per quella mezza papera che è costata la sconfitta.

IZZO 5 Di testa, sfiora subito il gol. Poi, però, si fa trovare impreparato (ma è soprattutto sfortunato) sulla deviazione di Berisha che porta Portanova al gol: la palla gli rimbalza in mezzo alle cosce. Cerca il riscatto, si butta spesso in avanti e fa espellere Ostigard, probabilmente esagerando il volo e la “scena” a terra. Sbaglia parecchi palloni, dopo. Sempre fischiato dai tifosi rossoblù, che lo accusano di simulazione.

BREMER 6.5 Il Genoa non spinge e il lavoro è minimo. La squadra rossoblù non tira in porta neppure una volta, a parte il gol e un tiro di Badelj alto nel finale: e gran parte del merito è suo. Ma questa è oramai una normalità.

RODRIGUEZ 5.5 Pochi errori, ma non ha dato niente di sostanzioso. Si è limitato a fare il compitino senza cercare quell’affondo che in questa stagione più volte gli era riuscito. Solo un bel cross sprecato da Singo. Buongiorno (35’ st) ng.

SINGO 5.5 Sulla corsia spinge molto e mette in mezzo diversi palloni che i suoi compagni non riescono a sfruttare perché non ben posizionati (loro) o perché calciati in modo impreciso (i traversoni). Si mangia un gol nella ripresa: deviazione al volo scentrata a due passi dalla porta. Zaza (35’ st) ng Non tocca neppure un pallone.

LUKIC 6.5 Nel primo tempo ha dato una gran palla a Belotti in area, che il Gallo dei giorni migliori avrebbe sfruttato. E ha sempre cercato di crear gioco, pur tra mille difficoltà.

MANDRAGORA 6 Non è stata certo la sua migliore partita in granata, ma il suo lo ha fatto. Tanti passaggi, anche se è mancato quello smarcante. Non ha avuto il guizzo e non ha neppure tentato il tiro da lunga distanza. Brekalo (6’ st) 5 Inconsistente. Cosa gli è successo?

VOJVODA 5 Perde palla sull’out nell’azione del vantaggio rossoblù. Nel primo tempo con un colpo di testa ha scheggiato la traversa. Molto pasticcione, spesso ha litigato con il pallone. Ansaldi (6’ st) 5 Non accende. Dalla sua parte nessun traversone.

POBEGA 5.5 Stavolta non ha dato il solito contributo. Certe volte si è ostinato a sfondare da solo. Ammonito, ed era diffidato: salterà la Salernitana.

PJACA 5 Juric gli ha concesso una nuova occasione forse per capire se contare su di lui anche per il futuro e il giocatore l’ha completamente sprecata. Mai in partita.

BELOTTI 5 Goffa rovesciata e poi di sinistro spreca un’occasione. Non è la sua serata, non incide. Forse con il passare del tempo la testa è impegnata in altri pensieri perché non riesce più a fare la differenza come aveva abituato tutti. Una gara bene e una male: da un po’ è così.

ALL. JURIC 5 Suvvia, non si può perdere così una partita quando la tua squadra gioca in superiorità numerica per oltre un’ora contro una formazione nei bassifondi della classifica. Neanche un vero tiro nello specchio nella ripresa. Dove è finita la squadra che aveva esaltato i tifosi contro l’Inter? Troppi alti e bassi.

L'arbitro

MARIANI 5.5 Qualche dubbio sul secondo giallo a Ostigard, diverse le valutazioni sbagliate nel complesso tra falli invertiti e angoli non visti o regalati.