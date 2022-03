Milan, Pioli sulla corsa scudetto: "La Juve ha il 10% di possibilità"

CAGLIARI - Grazie al gol segnato da Bennacer , il Milan batte il Cagliari , risponde alla vittoria del Napoli sull'Udinese e mantiene il primo posto in classifica. Il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli esalta la prestazione dei suoi giocatori: "La squadra mi è piaciuta tanto, siamo soddisfatti per il risultato perchè manca una partita in meno. Questa è la mentalità che dobbiamo avere sempre, giocando senza farci mai condizionare dal risultato". Sulla corsa scudetto: "Sono d'accordo con quello che ha detto ieri Spalletti, ma cambierei le percentuali: noi, Inter e Napoli abbiamo il 30% a testa di vincere, la Juventus al momento il 10%".

Pioli: "Abbiamo imparato la lezione"

Per i rossoneri si tratta della terza vittoria consecutiva per 1-0, dopo i successi contro Napoli ed Empoli: "Abbiamo imparato la lezione delle ultime giornate, siamo una squadra votata all'attacco e non siamo capaci di difendere bassi e palleggiare", ha aggiunto il tecnico rossonero ai microfoni di Sky. "Dobbiamo cercare però di chiudere le partite, perchè altrimenti in partite così poi rischi di pareggiare e non sarebbe stato giusto per quello che abbiamo messo in campo", ha dichiarato ancora Pioli. Sulla rissa avvenuta al termine della gara: "Maignan mi ha detto che dietro la porta lo hanno insultato, mi dispiace perchè nessuno merita certi tipi di insulti".