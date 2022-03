Diretta Juve-Salernitana ore 15: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Dopo la brutta eliminazione agli ottavi di Champions League la Juventus cerca di tornare subito in carreggiata ospitando la Salernitana in occasione della 30ª giornata di campionato. I bianconeri hanno la ghiotta occasione di ricucire il gap con l'Inter, attualmente a +4, in vista dello scontro diretto della prossima giornata sempre allo Stadium. In settimana Massimiliano Allegri ha chiuso il capitolo Villarreal ribadendo il percorso della squadra ed archiviando anche la polemica Dybala: "Non ho niente da chiarire o rettificare, ripeto che stiamo costruendo un percorso e abbiamo messo delle buone basi. Dybala? A questa Juve serve un po' di casino". Dall'altro lato del campo una Salernitana che non ha nulla da perdere con Nicola che si aspetta una partita determinata da suoi ragazzi: "È una partita interessante, ci aiuterà a capire quale livello di forza abbiamo raggiunto. Come a Milano con l'Inter, anche domani occorrerà il giusto mix di coraggio ed equilibrio. È fondamentale la voglia di pressare, di riconoscere i momenti della gara e saperli interpretare. Mi aspetto molto dai ragazzi".