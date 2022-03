Diretta Venezia-Sampdoria ore 12.30: come vederla in tv e streaming e probabili formazioni

VENEZIA - Due squadre in crisi, entrambe reduci da tre sconfitte consecutive e in piena lotta per non retrocedere, si affrontano in uno scontro diretto che si annuncia molto acceso. Il Venezia di Zanetti (che non vince dal 12 febbraio, trasferta sul campo del Torino), ospita i blucerchiati di Giampaolo, che nel girone di ritorno hanno ottenuto due vittorie e otto sconfitte. "È arrivato il momento di spingere, di dimostrare chi siamo - le parole alla vigilia di Zanetti - prima o poi gli episodi gireranno anche. La battaglia per la salvezza andrà avanti fino all’ultima giornata". Giampaolo si aspetta dai suoi una risposta di carattere. "Giochiamo contro una diretta concorrente, non possiamo scappare da questo tipo di responsabilità, sarà una partita molto importante".