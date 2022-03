Diretta Bologna-Atalanta ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BOLOGNA - La 30ª giornata di Serie A si chiude stasera con il posticipo del Dall'Ara, che mette di fronte Bologna e Atalanta, squadre alla ricerca di sicurezze smarrite. I ragazzi di Mihajlovic sono reduci da tre partite senza successi (2 pareggi e un ko), di cui due senza gol segnati. Rischia di perdere il treno per un posto in Champions invece l'Atalanta di Gasperini, che sta brillando in Europa, ma che in campionato non riesce a tenere il passo della Juventus, quarta in classifica: nelle ultime due gare la Dea ha raccolto un punto, contro i 6 dei bianconeri. La partita, a Bergamo, si è chiusa sullo 0-0, il 28 agosto scorso.